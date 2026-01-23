Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Алексей Михайличенко избил сантехника, который обслуживал их дом. Полиция открыла дело.

По словам журналистки Суспільного Наджие Аметовой, конфликт с коммунальщиком возник из-за отсутствия отопления.

Михайличенко избил сантехника: что говорит полиция

Полиция Киева сообщила об открытии уголовного производства по факту избиения сотрудника коммунального предприятия (ч. 1 ст. 125 УК Украины – умышленное легкое телесное повреждение).

В Печерское управление полиции обратился 53-летний работник ЖЭУ. Мужчина заявил, что во время проведения работ по восстановлению теплоснабжения на почве словесного конфликта его ударил 62-летний житель дома.

Имя Михайличенко в сообщении не фигурирует, но ряд СМИ, ссылаясь на источники в полиции, пишут, что речь идет именно о 62-летнем футбольном специалисте.

На место прибыли оперативники, которые задокументировали происшествие. Правоохранители опросили участников и свидетелей инцидента.

Пострадавшему выдали направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы, которая определит степень тяжести полученных телесных повреждений. Сейчас мужчина находится в больнице.

Накануне об инциденте с избиением сантехника сообщила журналистка Суспільного Наджие Аметова в Facebook. На момент написания новости ее страница закрыта, но остался скриншот.

По ее словам, происшествие произошло во второй половине дня в одном из домов Печерского района Киева. Пострадавшего сантехника зовут Николай.

– Вчера в соседнем доме произошел инцидент. Господина Николая – сантехника, который обслуживает, в частности, и наш дом, избил один из жителей соседнего дома. По словам очевидцев, им оказался бывший тренер Динамо Алексей Михайличенко, – написала Аметова.

По ее утверждению, причиной конфликта стало отсутствие теплоснабжения, с которым сейчас сталкиваются тысячи домов в Киеве и других городах из-за постоянных российских обстрелов.

