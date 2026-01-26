Самая сложная ситуация с энергетикой остается в Киеве и области, в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях. В то же время в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов до сих пор остаются без отопления.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам специального селектора.

Какая ситуация в энергосистеме в Киеве и других регионах

По словам главы государства, больше всего внимания и времени в обсуждении уделено Киеву.

– Чрезвычайно сложные обстоятельства: более 1,2 тыс. многоквартирных домов в городе до сих пор без отопления. Обсудили с местными руководителями и чиновниками, как можно помочь наиболее оперативно. Пока что все сроки, о которых говорилось, нельзя считать удовлетворительными. Надо действовать быстрее, – считает Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет о значительном количестве людей, которые нуждаются в немедленной поддержке. В частности, это касается Дарницы и других районов на левом берегу столицы.

Как отметил Зеленский, определен порядок шагов. Он ожидает сегодня вечером доклада о сроках возможной реализации.

В то же время президент поручил проверить все отчеты о готовности социальной инфраструктуры, школ, пунктов поддержки в Киеве для реальной работы ради людей.

По словам Зеленского, министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил ему по вопросам, касающимся обеспечения пунктов обогрева, горячего питания и мобильной связи.

Президент поручил премьер-министру Украины Юлии Свириденко вместе с министром финансов Сергеем Марченко проанализировать возможности срочной закупки всего того, что сейчас реально необходимо для альтернативной генерации электричества и теплоснабжения, в частности, Киева.

Также министр энергетики Украины Денис Шмыгаль находится на постоянной связи с партнерами. Вместе с местными руководителями он должен определить перечень дополнительной поддержки для Украины, а также возможности ее получения в ближайшие дни и недели.

Кроме этого, президент поручил командующему Воздушными силами ВСУ вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым определить дополнительные варианты защиты для города Харькова.

Фото : Офис президента

