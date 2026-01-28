Две легенды: Усик сыграл в матче за Полесье и встретился с Томасом Мюллером
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик накануне вышел на футбольное поле в товарищеском матче в составе житомирского Полесья.
Соперником украинской команды стал канадский клуб МЛС Ванкувер.
Усик встретился с Мюллером
За Ванкувер выступает экс-футболист мюнхенской Баварии и чемпион мира в составе сборной Германии Томас Мюллер.
Усик и Мюллер оба появились на поле, а после матча канадский клуб выложил совместное фото спортсменов. Снимок мгновенно вызвал ажиотаж среди болельщиков.
Пользователи засыпали пост с фото комментариями: Две легенды, Два льва, Легендарность зашкаливает. Иностранцы часто оставляли фразы Усика, которые стали мемами, вроде (I feel, I am very feel).
Также Полесье выложило видео с отрывками игры Александра Усика и его встречей с Мюллером.
Усик вышел на поле на замену, сменив на 76-й минуте второго тайма Николая Гайдучика. Боксер провел в составе Полесья несколько минут.
Сам матч завершился победой житомирской команды над Ванкувером со счетом 2:0.
Отметим, что для Усика это не первый выход на футбольное поле. В 2022 году на Wintercup он дебютировал за команду против ровенского Вереса. Кроме того, боксер выходил на поле в благотворительном поединке от Legends Charity Game, который состоялся в Лиссабоне.