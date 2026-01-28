Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик накануне вышел на футбольное поле в товарищеском матче в составе житомирского Полесья.

Соперником украинской команды стал канадский клуб МЛС Ванкувер.

Усик встретился с Мюллером

За Ванкувер выступает экс-футболист мюнхенской Баварии и чемпион мира в составе сборной Германии Томас Мюллер.

Усик и Мюллер оба появились на поле, а после матча канадский клуб выложил совместное фото спортсменов. Снимок мгновенно вызвал ажиотаж среди болельщиков.

View this post on Instagram A post shared by Vancouver Whitecaps FC (@whitecapsfc)

Пользователи засыпали пост с фото комментариями: Две легенды, Два льва, Легендарность зашкаливает. Иностранцы часто оставляли фразы Усика, которые стали мемами, вроде (I feel, I am very feel).

Также Полесье выложило видео с отрывками игры Александра Усика и его встречей с Мюллером.

View this post on Instagram A post shared by ФК «Полісся» (Житомир) (@fcpolissya)

Усик вышел на поле на замену, сменив на 76-й минуте второго тайма Николая Гайдучика. Боксер провел в составе Полесья несколько минут.

Сам матч завершился победой житомирской команды над Ванкувером со счетом 2:0.

Отметим, что для Усика это не первый выход на футбольное поле. В 2022 году на Wintercup он дебютировал за команду против ровенского Вереса. Кроме того, боксер выходил на поле в благотворительном поединке от Legends Charity Game, который состоялся в Лиссабоне.

