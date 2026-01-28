Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик напередодні вийшов на футбольне поле у товариському матчі у складі житомирського Полісся.

Суперниками української команди став канадський клуб МЛС Ванкувер.

Усик зустрівся з Мюллером

За Ванкувер виступає ексфутболіст мюнхенської Баварії та чемпіон світу у складі збірної Німеччини Томас Мюллер.

Усик та Мюллер обидва з’явилися на полі, а після матчу канадський клуб виклав спільне фото спортсменів. Знімок миттєво викликав ажіотаж серед вболівальників.

View this post on Instagram A post shared by Vancouver Whitecaps FC (@whitecapsfc)

Користувачі засипали допис із фото коментарями: Дві легенди, Два леви, Легендарність зашкалює. Іноземці часто залишали фрази Усика, які стали мемами, на кшталт (I feel, I am very feel).

Також Полісся виклало відео з уривками гри Олександра Усика та його зустріч із Мюллером.

View this post on Instagram A post shared by ФК «Полісся» (Житомир) (@fcpolissya)

Усик вийшов на поле на заміну, змінивши на 76-й хвилині другого тайму Миколу Гайдучика. Боксер провів у складі Полісся кілька хвилин.

Сам матч завершився перемогою житомирської команди над Ванкувером із рахунком 2:0.

Зазначимо, що для Усика це не перший вихід на футбольне поле. У 2022 на Wintercup він дебютував за команду проти рівненського Вереса. Крім того, боксер виходив на поле у благодійному поєдинку від Legends Charity Game, який відбувся у Лісабоні.

