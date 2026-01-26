Украинский актер Александр Рудинский, ставший звездой премии BAFTA, признался, что в своей жизни мечтал встретиться с двумя людьми.

Первая мечта сбылась, когда Рудинский наконец лично познакомился с боксером Александром Усиком. Он рассказал подробности тренировки с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Рудинский о восхищении Усиком

Актер увлекся боксером еще в 2012 году, после триумфа Усика на Олимпийских играх. Рудинский считает спортсмена “сверхчеловеком” и признался, что перед сложными спектаклями настраивается на работу, слушая музыку, под которую чемпион выходит на ринг.

Александр вспомнил, как еще студентом впервые увидел кумира в центре Киева. Тогда он просто замер на месте и в течение 30 секунд не мог отвести глаз от боксера, пока тот не заметил пристального взгляда незнакомца.

Также актер рассказал, как во время последнего боя Усика против Дюбуа ехал в поезде с плохой связью и вместе с коллегами-актерами пытался отслеживать результат через несколько телефонов одновременно.

– Мы поставили три или четыре телефона, пытались ловить сигнал. Параллельно мне писали друзья, мне писала Мария, Иван Урывский сидел дома и смотрел бой. Мы едем, мне постоянно пишут, и в какой-то момент бой заканчивается нокаутом. Я пишу в сториз: “Александр Александрович, единственная просьба – не заканчивайте карьеру, потому что я мечтаю увидеть ваш бой вживую”, – рассказал Рудинский в проекте Де брехня? Андрея Беднякова.

На пост отреагировал спортивный комментатор Владимир Кобельков, который впоследствии пришел к актеру на спектакль, а после неожиданно предложил совместную тренировку с чемпионом.

Рудинский о тренировке с Усиком

Актер признался, что до последнего не мог поверить в реальность происходящего. Когда он приехал в зал, то сел выпить кофе перед тренировкой, как вдруг произошел эпический момент.

– Я в какой-то момент просто поворачиваю голову и вижу, как во двор заезжает машина. Все вокруг замедляется. Выходит человек, которого я называю “президент мира”. Он берет сумку, поднимается, идет в раздевалку. Потом выходит уже переодетый, жмет руку и говорит: “Привет, Саня. Я – Саня. Что, пьем кофе или идем сразу?” – вспомнил Рудинский.

В тот день тренера в зале не было, поэтому Александр Усик лично проводил занятия для актера. После интенсивной работы они вместе пили протеиновые коктейли и общались.

Александр стеснялся просить о совместном фото, чтобы боксер не подумал, что он пришел только ради контента, однако Усик в конце концов сам предложил сделать фотографию на память.

Рудинський з Усиком

Фото: скриншот из проекта Де брехня?

Актер долго сомневался, стоит ли публиковать фото в соцсетях, но в конце концов выложил сторис под песню своей любимой группы The Blaze – Dreamer. Утром он увидел у Усика репост снимка.

– И я просто иду в душ, включаю воду. И я просто стою и начинаю плакать. Беззвучно. Просто плачу, но с улыбкой на лице, – признался Рудинский.

Актер откровенно сказал, что считает себя “одержимым” человеком, которого могут вдохновлять другие. Кроме Александра Усика Рудинский так же мечтает познакомиться со звездой Голливуда Леонардо Ди Каприо.

