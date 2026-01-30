Гол украинского голкипера Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала признали лучшим в восьмом туре основного этапа.

Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.

Трубин забил гол тура и вошел в символическую команду

Удар головой Анатолия Трубина в конце матча Бенфика – Реал Мадрид в ворота Тибо Куртуа помог подопечным Жозе Моуринью выиграть встречу со счетом 4:2 и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

После завершения заключительного тура УЕФА выделил четыре гола, номинировав их на лучший.

Кроме Трубина в список попали также голы полузащитника Пафоса Влада Драгомира, форварда Челси Жоау Педру и защитника Интера Федерико Димарко.

В голосовании на сайте победу одержал гол украинского голкипера.

Кроме того, Трубин вошел в символическую команду недели Лиги чемпионов. Компанию ему составил его партнер по команде Андреас Шельдеруп.

Символическая сборная недели Лиги чемпионов:

  • Вратарь: Анатолий Трубин (Бенфика);
  • Защитники: Бруно Фелипе Соуза да Силва (Пафос), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Дэн Берн (Ньюкасл), Федерико Димарко (Интер);
  • Полузащитники: Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Малик Тильман (Байер), Ламин Ямал (Барселона), Андреас Шельдеруп (Бенфика);
  • Нападающие: Жоау Педро (Челси), Каспер Хег (Буде-Глимт).

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 30 января.

