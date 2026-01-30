Гол Трубина получил признание УЕФА, а вратарь попал в символическую сборную
- Голкипер Бенфики Анатолий Трубин забил победный гол Реалу и был признан автором лучшего мяча 8 тура Лиги чемпионов.
- В голосовании УЕФА гол украинца опередил удары игроков Челси, Интера и Пафоса.
- Трубин также вошел в символическую сборную недели ЛЧ вместе с партнером по Бенфике Андреасом Шельдерупом.
Гол украинского голкипера Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала признали лучшим в восьмом туре основного этапа.
Об этом говорится на официальном сайте УЕФА.
Трубин забил гол тура и вошел в символическую команду
Удар головой Анатолия Трубина в конце матча Бенфика – Реал Мадрид в ворота Тибо Куртуа помог подопечным Жозе Моуринью выиграть встречу со счетом 4:2 и пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.
После завершения заключительного тура УЕФА выделил четыре гола, номинировав их на лучший.
Кроме Трубина в список попали также голы полузащитника Пафоса Влада Драгомира, форварда Челси Жоау Педру и защитника Интера Федерико Димарко.
В голосовании на сайте победу одержал гол украинского голкипера.
Trubin GOALKEEPER GOAL
Astonishing Dragomir strike
Left-footed shot João Pedro
Sublime Dimarco free-kick #UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026
Кроме того, Трубин вошел в символическую команду недели Лиги чемпионов. Компанию ему составил его партнер по команде Андреас Шельдеруп.
Символическая сборная недели Лиги чемпионов:
- Вратарь: Анатолий Трубин (Бенфика);
- Защитники: Бруно Фелипе Соуза да Силва (Пафос), Кристиан Ромеро (Тоттенхэм), Дэн Берн (Ньюкасл), Федерико Димарко (Интер);
- Полузащитники: Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль), Малик Тильман (Байер), Ламин Ямал (Барселона), Андреас Шельдеруп (Бенфика);
- Нападающие: Жоау Педро (Челси), Каспер Хег (Буде-Глимт).
Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов состоится в пятницу, 30 января.