Это фантастика: Моуринью о победе Бенфики над Реалом и голе Трубина
- Жозе Моуринью назвал победу над Реалом престижной и заявил, что Бенфика заслужила успех в матче Лиги чемпионов.
- Тренер рассказал, что до конца матча команда считала счет 3:2 достаточным для плей-офф, но впоследствии стало ясно – нужен еще один гол.
Главный тренер португальской Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал гол украинского голкипера орлов Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала.
Это произошло в матче основного этапа восьмого тура Лиги чемпионов, в котором Бенфика обыграла мадридцев со счетом 4:2 и вышла в плей-офф.
Моуринью о голе Трубина
– Я думаю, что мы заслужили это, мы действительно заслужили это. Килиан Мбаппе имел две возможности и забил два гола. Для Бенфики победа над Реалом – это невероятный престиж. Это фантастика, – сказал Моуринью после матча.
Португальский специалист признался, что ближе к финальному свистку он и его команда считали, что счета 3:2 будет достаточно для выхода в следующий раунд.
Однако за несколько минут до конца игры ему сообщили, что нужно забить еще один гол.
– Когда я сделал последние замены, мне сказали, что счет комфортный, так что давайте закроем ворота. Через несколько секунд мне сказали, что нам нужен еще один гол, но у меня больше не было замен. Это был счастливый момент, когда мы получили штрафной удар, что позволило нам задействовать в атаке высокого парня (Трубина, – Ред.), – добавил он.
Отметим, что Моуринью провел две последние замены на 93-й минуте, а через пять минут Анатолий Трубин забил решающий гол в встрече.
В матче за выход в 1/8 финала Бенфика встретится с мадридским Реалом или миланским Интером – обе команды когда-то тренировал Моуринью.
Жеребьевка плей-офф состоится в швейцарском Ньоне в пятницу, 30 января.