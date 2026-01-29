Главный тренер португальской Бенфики Жозе Моуринью прокомментировал гол украинского голкипера орлов Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала.

Это произошло в матче основного этапа восьмого тура Лиги чемпионов, в котором Бенфика обыграла мадридцев со счетом 4:2 и вышла в плей-офф.

Моуринью о голе Трубина

– Я думаю, что мы заслужили это, мы действительно заслужили это. Килиан Мбаппе имел две возможности и забил два гола. Для Бенфики победа над Реалом – это невероятный престиж. Это фантастика, – сказал Моуринью после матча.

Португальский специалист признался, что ближе к финальному свистку он и его команда считали, что счета 3:2 будет достаточно для выхода в следующий раунд.

Однако за несколько минут до конца игры ему сообщили, что нужно забить еще один гол.

– Когда я сделал последние замены, мне сказали, что счет комфортный, так что давайте закроем ворота. Через несколько секунд мне сказали, что нам нужен еще один гол, но у меня больше не было замен. Это был счастливый момент, когда мы получили штрафной удар, что позволило нам задействовать в атаке высокого парня (Трубина, – Ред.), – добавил он.

Отметим, что Моуринью провел две последние замены на 93-й минуте, а через пять минут Анатолий Трубин забил решающий гол в встрече.

В матче за выход в 1/8 финала Бенфика встретится с мадридским Реалом или миланским Интером – обе команды когда-то тренировал Моуринью.

Жеребьевка плей-офф состоится в швейцарском Ньоне в пятницу, 30 января.

