Гол українського голкіпера Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала визнали найкращим у восьмому турі основного етапу.

Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Трубін забив гол туру і увійшов у символічну команду

Удар головою Анатолія Трубіна наприкінці матчу Бенфіка – Реал Мадрид у ворота Тібо Куртуа допоміг підопічним Жозе Моурінью виграти зустріч з рахунком 4:2 та пробитися до плеоф Ліги чемпіонів.

Після завершення заключного туру УЄФА виділив чотири голи, номінувавши їх на найкращий.

Окрім Трубіна до переліку потрапили також голи півзахисника Пафоса Влада Драгоміра, форварда Челсі Жоау Педру та захисника Інтера Федеріко Дімарко.

У голосуванні на сайті перемогу здобув гол українського голкіпера.

Trubin GOALKEEPER GOAL

Astonishing Dragomir strike

Left-footed shot João Pedro

Sublime Dimarco free-kick #UCLGOTD | @Heineken pic.twitter.com/uqXTxOfOcW — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 28, 2026

Крім того, Трубін увійшов до символічної команди тижня Ліги чемпіонів. Компанію йому склали його партнер по командлі Андреас Шельдеруп.

Символічна збірна тижня Ліги чемпіонів:

Воротар: Анатолій Трубін (Бенфіка);

Анатолій Трубін (Бенфіка); Захисники: Бруно Феліпе Соуза да Сілва (Пафос), Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Ден Берн (Ньюкасл), Федеріко Дімарко (Інтер);

Бруно Феліпе Соуза да Сілва (Пафос), Крістіан Ромеро (Тоттенхем), Ден Берн (Ньюкасл), Федеріко Дімарко (Інтер); Півзахисники: Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Малік Тілльман (Баєр), Ламін Ямаль (Барселона), Андреас Шельдеруп (Бенфіка);

Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Малік Тілльман (Баєр), Ламін Ямаль (Барселона), Андреас Шельдеруп (Бенфіка); Нападники: Жоау Педро (Челсі), Каспер Хег (Буде-Глімт).

Жеребкування плейоф Ліги чемпіонів відбудеться у п’ятницю, 30 січня.

