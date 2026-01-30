Жеребкування 1/16 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26: результати
- У Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів, у яких зіграють команди, що посіли 9–24 місця.
- У плейоф жереб знову звів Бенфіку та мадридський Реал, які видали видовищну гру у восьмому турі Ліги чемпіонів.
У швейцарському Ньоні у штаб-квартирі УЄФА у п’ятницю, 30 січня, відбулося жеребкування стикових матчів Ліги чемпіонів-2025/26.
За місце в 1/8 фіналу турніру змагатимуться 16 команд, які фінішували після основного етапу на 9-24 місцях.
Результати жеребкування стиків Ліги чемпіонів
Команди, які у турнірній таблиці посіли місця 9-16 будуть сіяними, а 17-24 – несіяними. Відповідно, сіяні команди зіграють матч-відповідь вдома.
- Бенфіка – Реал Мадрид;
- Буде-Глімт – Інтер;
- Монако – ПСЖ;
- Карабах – Ньюкасл Юнайтед;
- Брюгге – Атлетіко Мадрид;
- Галатасарай – Ювентус;
- Боруссія Дортмунд – Аталанта;
- Олімпіакос – Баєр Леверкузен.
Зазначимо, що місце на стадії основного етапу визначає пару у плейоф. Так, команди, що посіли дев’яте та десяте місця, зустрінуться з клубами, що фінішували на 23 та 24 позиціях.
Матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 17/18 та 24/25 лютого. Вісім переможців стикових матчів вийдуть до 1/8 фіналу, де доєднають до вісімки найкращих команд основного етапу.
У турнірі продовжують виступи п’ять клубів, за які виступають українські футболісти: Ілля Забарний (ПСЖ), Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Георгій Судаков (Бенфіка), Роман Яремчук (Олімпіакос) та Олексій Кащук (Карабах).