Украинский футболист Роман Яремчук официально перешел во французский Лион на правах аренды.

Об этом говорится на официальном сайте Олимпик Лион.

Переход Яремчука в Лион: подробности

В футбольном клубе обнародовали условия соглашения с греческим Олимпиакосом. Отмечается, что аренда Яремчука рассчитана до конца сезона 2025/26 и обошлась французам в €1,5 млн.

В то же время Олимпик Лион сохраняет право выкупа украинца за €5 млн до 30 июня 2026 года.

Роман Яремчук может дебютировать за французский Лион в среду, 4 февраля, когда состоится 1/8 финала Кубка Франции с представителем второго дивизиона Лавалем.

Во Франции украинец будет выступать под руководством бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

Сам Яремчук рассказал, что очень рад быть в команде и хорошо знает Фонсеку. Он подчеркнул, что атмосфера на стадионе сразу его поразила, поэтому он уже с нетерпением ждет игры.

