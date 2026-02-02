Роман Яремчук перешел в Лион на правах аренды
- Роман Яремчук официально стал игроком Лиона, перейдя из греческого Олимпиакоса на правах аренды за €1,5 млн.
- Французский клуб получил право выкупа украинского нападающего за €5 млн до конца июня 2026 года.
Украинский футболист Роман Яремчук официально перешел во французский Лион на правах аренды.
Об этом говорится на официальном сайте Олимпик Лион.
Переход Яремчука в Лион: подробности
В футбольном клубе обнародовали условия соглашения с греческим Олимпиакосом. Отмечается, что аренда Яремчука рассчитана до конца сезона 2025/26 и обошлась французам в €1,5 млн.
В то же время Олимпик Лион сохраняет право выкупа украинца за €5 млн до 30 июня 2026 года.
Роман Яремчук может дебютировать за французский Лион в среду, 4 февраля, когда состоится 1/8 финала Кубка Франции с представителем второго дивизиона Лавалем.
Во Франции украинец будет выступать под руководством бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки.
Сам Яремчук рассказал, что очень рад быть в команде и хорошо знает Фонсеку. Он подчеркнул, что атмосфера на стадионе сразу его поразила, поэтому он уже с нетерпением ждет игры.