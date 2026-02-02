Український футболіст Роман Яремчук офіційно перейшов до французького Ліона на правах оренди.

Про це йдеться на офіційному сайті Олімпік Ліон.

Перехід Яремчука до Ліона: подробиці

У футбольному клубі оприлюднили умови угоди з грецьким Олімпіакосом. Зазначається, що оренда Яремчука розрахована до кінця сезону 2025/26 та коштувала французам €1,5 млн.

Водночас Олімпік Ліон зберігає право викупу українця за €5 млн до 30 червня 2026 року.

Роман Яремчук може дебютувати за французький Ліон у середу, 4 лютого, коли відбудеться 1/8 фіналу Кубка Франції з представником другого дивізіону Лавалем.

У Франції українець виступатиме під керівництвом колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки.

Сам Яремчук розповів, що дуже радий бути у команді та добре знає Фонсеку. Він наголосив, що атмосфера на стадіоні одразу його вразила, тому він уже очікує на гру.

