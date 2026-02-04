Футболист лондонского Челси и сборной Украины Михаил Мудрик, временно отстраненный из-за положительного теста на допинг, получил новый бан, но на этот раз на игровой платформе.

Это произошло после обмена комментариями с польскими геймерами в онлайн-игре Counter-Strike 2 (CS2).

Мудрика забанили в CS2 из-за поляков

Спор между футболистом и польскими геймерами был полон нецензурной лексики и оскорблений со стороны поляков. В ответ Мудрик решил подразнить их упоминаниями о Волыни и разделе Польши между Германией и Москвой в 1939 году.

На скриншотах видно, что Мудрик пишет кому-то «ты очень плохой». В ответ польские геймеры советуют ему идти играть в футбол и “бахнуть больше наркотиков”. Также были использованы нецензурные слова на польском языке.

В ответ пользователь с ником Mudr1k упомянул Волынь как “следующую карту”. Также остались скриншоты с комментариями: Волынь будешь помнить вечно, бездомный.

Это привело к тому, что аккаунт Мудрика был временно забанен на платформе FACEIT на 28 дней из-за “токсичности”.

Реакция Мудрика

В комментарии изданию Tribuna.com Мудрик прокомментировал словесную перепалку с поляками, отметив, что его позиция очень проста.

– Моя позиция очень проста. Большая благодарность той части польского народа, которая искренне поддерживает украинцев. Но я постоянно слышу и вижу, как часть поляков относится к украинцам, особенно к тем, кто сейчас живет в Польше, – отметил футболист.

Мудрик добавил, что польские геймеры постоянно булят украинских пользователей в онлайн-играх. Футболист отметил, что со стороны геймеров из Польши начинается откровенная неприязнь, как только они узнают, что ты из Украины.

– Я это чувствую даже в мелочах, например, когда играю в CS. С ними почти невозможно выиграть игру, потому что как только ты пытаешься нормально общаться ради командной игры, и они узнают, что ты из Украины, начинается откровенное неуважение.

Я неоднократно сталкивался с тем, как без всякой причины они обзывали моих друзей. Так откуда у меня должна появиться любовь к полякам в игре? Ее не будет. Они никогда не покажут, как первыми словами в игре пишут “слава россии”, зато очень возмущаются, когда им напоминают историю, – добавил Михаил.

В футбольных пабликах украинские пользователи поддержали футболиста, добавив, что упоминания о Степане Бандере с их стороны – это лишь вершина айсберга.

Напомним, что Михаилу Мудрику грозит дисквалификация до четырех лет из-за обнаруженных в его крови запрещенных веществ. После проваленного допинг-теста его отстранили от футбола.

