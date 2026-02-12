Матч Атлетико Мадрид – Барселона в полуфинале Кубка Испании-2025/26 состоится 12 февраля на стадионе Риад Эйр Метрополитано в Мадриде.

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Атлетико – Барселона, где смотреть в Украине и кто покажет полуфинальный матч Кубка Испании, рассказывают Факты ICTV.

Атлетико – Барселона: где смотреть полуфинал Кубка Испании

Болельщики смогут посмотреть матч Атлетико – Барселона в прямом эфире на ОТТ-платформе Maincast TV.

По регламенту полуфинальная встреча состоит из двух матчей. На Камп Ноу команды встретятся 3 марта в ответном матче.

В пяти последних очных матчах во всех турнирах Барселона одержала три победы, Атлетико один раз побеждал, а еще одна встреча завершилась ничьей.

Отметим, что каталонцы являются самой титулованной командой турнира (32 победы) и действующими победителями.

У матрасников десять побед в Кубке Испании, а в целом они 19 раз играли в финалах турнира.

В параллельном матче полуфинала турнира Атлетик Бильбао уступил Реалу Сосьедад со счетом 0:1 в первой встрече.

