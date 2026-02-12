Матч Атлетіко Мадрид – Барселона у півфіналі Кубка Іспанії-2025/26 відбудеться 12 лютого на стадіоні Ріяд Ейр Метрополітано у Мадриді.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом.

Матч Атлетіко – Барселона, де дивитися в Україні та хто покаже півфінальний матч Кубка Іспанії, розповідають Факти ICTV.

Атлетіко – Барселона: де дивитися півфінал Кубка Іспанії

Уболівальники зможуть подивитися матч Атлетіко – Барселона у прямому ефірі на ОТТ-платформі Maincast TV.

За регламентом півфінальна зустріч складається з двох матчів. На Камп Ноу команди зустрінуться 3 березня у матчі-відповіді.

У п’яти останніх очних матчах у всіх турнірах Барселона здобула три перемоги, Атлетіко один раз перемагав, а ще одна зустріч завершилася нічиєю.

Зазначимо, що каталонці є найбільш титулованою командою турніру (32 перемоги) та чинними переможцями.

У матрацників десять перемог у Кубку Іспанії, а загалом вони 19 разів грали у фіналах турніру.

У паралельному матчі півфіналу турніру Атлетік Більбао поступився Реалу Сосьєдад з рахунком 0:1 у першій зустрічі.

