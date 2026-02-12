В Брюсселе в четверг, 12 февраля, состоялась жеребьевка нового розыгрыша Лиги наций УЕФА сезона-2026/27.

54 национальные команды Европы разделены на четыре лиги (A, B, C и D) в соответствии с итогами предыдущего розыгрыша. В дивизионах A, B и C выступают по 16 сборных, сформированных в четыре квартета. В лиге D соревнуются шесть команд, распределенных на две группы.

По итогам предыдущего сезона национальная сборная Украины в Лиге наций-2026/27 продолжит выступления в Лиге B.

Сейчас смотрят

Результаты жеребьевки Лиги наций 2026/27

Лига А

Группа 1: Франция, Италия, Бельгия, Турция;

Группа 2: Германия, Нидерланды, Сербия, Греция;

Группа 3: Испания, Хорватия, Англия, Чехия;

Группа 4: Португалия, Дания, Норвегия, Уэльс.

Лига B

Группа 1: Шотландия, Швейцария, Словения, Северная Македония;

Группа 2: Венгрия, Украина, Грузия, Северная Ирландия;

Грузия, Северная Ирландия; Группа 3: Израиль, Австрия, Ирландия, Косово;

Группа 4: Польша, Босния и Герцеговина, Румыния, Швеция.

Лига C

Группа 1: Албания, Финляндия, Беларусь, Сан-Марино;

Группа 2: Черногория, Армения, Кипр, Латвия/Гибралтар;

Группа 3: Казахстан, Словакия, Фарерские острова, Молдова;

Группа 4: Исландия, Болгария, Эстония, Мальта/Люксембург.

Лига D

Группа 1: Гибралтар/Латвия, Мальта/Люксембург, Андорра;

Группа 2: Литва, Азербайджан, Лихтенштейн.

Матчи группового этапа Лиги наций сезона-2026/27 должны состояться с 24 сентября по 17 ноября 2026 года. Стыковые матчи за повышение или сохранение места в дивизионах состоятся в марте и июне 2027 года.

В рейтинге ФИФА сборная Украины сейчас занимает 30 место. Ее соперники в Лиге наций располагаются на следующих позициях: Венгрия – 41, Грузия – 73, Северная Ирландия – 69.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.