Україна дізналася суперників у Лізі націй-2024/25: склади всіх груп
У Брюсселі у четвер, 12 лютого, відбулося жеребкування нового розіграшу Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.
54 національні команди Європи поділено на чотири ліги (A, B, C та D) відповідно до підсумків попереднього розіграшу. У дивізіонах A, B і C виступають по 16 збірних, сформованих у чотири квартети. У лізі D змагаються шість команд, розподілені на дві групи.
За підсумками попереднього сезону національна збірна України у Лізі націй-2026/27 продовжить виступи у Лізі B.
Результати жеребкування Ліги націй 2026/27
Ліга А
- Група 1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина;
- Група 2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція;
- Група 3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія;
- Група 4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.
Ліга B
- Група 1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія;
- Група 2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія;
- Група 3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово;
- Група 4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.
Ліга C
- Група 1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино;
- Група 2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія/Гібралтар;
- Група 3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова;
- Група 4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Мальта/Люксембург.
Ліга D
- Група 1: Гібралтар/Латвія, Мальта/Люксембург, Андорра;
- Група 2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.
Матчі групового етапу Ліги націй сезону-2026/27 мають відбутися з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Стики за підвищення або збереження місця в дивізіонах відбудуться у березні та червні 2027 року.
У рейтингу ФІФА збірна України нині посідає 30 сходинку. Її суперники у Лізі націй розташовуються на таких позиціях: Угорщина – 41, Грузія – 73, Північна Ірландія – 69.