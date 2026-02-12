У Брюсселі у четвер, 12 лютого, відбулося жеребкування нового розіграшу Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.

54 національні команди Європи поділено на чотири ліги (A, B, C та D) відповідно до підсумків попереднього розіграшу. У дивізіонах A, B і C виступають по 16 збірних, сформованих у чотири квартети. У лізі D змагаються шість команд, розподілені на дві групи.

За підсумками попереднього сезону національна збірна України у Лізі націй-2026/27 продовжить виступи у Лізі B.

Результати жеребкування Ліги націй 2026/27

Ліга А

Група 1: Франція, Італія, Бельгія, Туреччина;

Група 2: Німеччина, Нідерланди, Сербія, Греція;

Група 3: Іспанія, Хорватія, Англія, Чехія;

Група 4: Португалія, Данія, Норвегія, Уельс.

Ліга B

Група 1: Шотландія, Швейцарія, Словенія, Північна Македонія;

Група 2: Угорщина, Україна, Грузія, Північна Ірландія;

Грузія, Північна Ірландія; Група 3: Ізраїль, Австрія, Ірландія, Косово;

Група 4: Польща, Боснія і Герцеговина, Румунія, Швеція.

Ліга C

Група 1: Албанія, Фінляндія, Білорусь, Сан-Марино;

Група 2: Чорногорія, Вірменія, Кіпр, Латвія/Гібралтар;

Група 3: Казахстан, Словаччина, Фарерські острови, Молдова;

Група 4: Ісландія, Болгарія, Естонія, Мальта/Люксембург.

Ліга D

Група 1: Гібралтар/Латвія, Мальта/Люксембург, Андорра;

Група 2: Литва, Азербайджан, Ліхтенштейн.

Матчі групового етапу Ліги націй сезону-2026/27 мають відбутися з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Стики за підвищення або збереження місця в дивізіонах відбудуться у березні та червні 2027 року.

У рейтингу ФІФА збірна України нині посідає 30 сходинку. Її суперники у Лізі націй розташовуються на таких позиціях: Угорщина – 41, Грузія – 73, Північна Ірландія – 69.

