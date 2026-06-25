Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский “достаточно хорошо справляется” в условиях полномасштабной войны с Россией.

Об этом президент США он сказал во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп оценил действия Зеленского во время войны

Во время общения с журналистами Трампа спросили, считает ли он, что президент Украины сейчас побеждает.

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В ответ американский лидер отметил, что оценивает действия украинского руководства положительно.

— Ну, у него все достаточно хорошо. Послушайте, как ни крути, у него все достаточно хорошо. По крайней мере, он держится, — сказал Трамп.

Президент США также обратил внимание на масштабы потерь в войне.

— Очень много людей погибает с обеих сторон, но, думаю, он неплохо справляется, — добавил он.

Отдельно Трамп отметил личные качества президента Украины и украинских военных.

— Надо признать, что он смелый. У него отличная техника, но у него и замечательные люди. У него есть бойцы, — заявил президент США.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что Украина сейчас имеет преимущество в войне и демонстрирует способность менять ее динамику.

Такую оценку озвучил заместитель госсекретаря США Джереми Левин во время дискуссии YES Dinner Discussion накануне Конференции по восстановлению Украины URC-2026.

По его словам, украинская сторона адаптируется к новым условиям войны быстрее, чем ожидалось ранее.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина планирует расширять собственные дальнобойные возможности и увеличивать дальность применения беспилотников до более 3 тыс. км.

Зеленский также отметил, что Украина будет развивать инструменты для поражения военных предприятий, объектов логистики и топливной инфраструктуры РФ на большем расстоянии.

Источник : Українська правда

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