У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні у п’ятницю, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та визначена сітка турніру до фіналу.

До 1/8 фіналу напряму вийшли вісім команд, які посіли найвищі місця у таблиці за підсумками основного етапу ліги. Ще вісім команд доєдналися після стикових матчів.

Жеребкування Ліги чемпіонів проводили з урахуванням місць, які команди посіли на основному етапі. Так кожна з сіяних команд мала серед потенційних суперників на стадії 1/8 фіналу лише дві команди.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ

ПСЖ – Челсі;

Галатасарай – Ліверпуль;

Реал Мадрид – Манчестер Сіті;

Аталанта – Баварія Мюнхен;

Ньюкасл Юнайтед – Барселона;

Атлетіко Мадрид – Тоттенгем;

Буде/Глімт – Спортинг;

Баєр Леверкузен – Арсенал.

Сітка Ліги чемпіонів-2025/26

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 10/11 березня, а матчі відповіді заплановані на 17/18 березня.

Фінал Ліги чемпіонів у 2026 році відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш-Арені в Будапешті (Угорщина).

