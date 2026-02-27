Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2025/26: результати
У штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні у п’ятницю, 27 лютого, відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та визначена сітка турніру до фіналу.
До 1/8 фіналу напряму вийшли вісім команд, які посіли найвищі місця у таблиці за підсумками основного етапу ліги. Ще вісім команд доєдналися після стикових матчів.
Жеребкування Ліги чемпіонів проводили з урахуванням місць, які команди посіли на основному етапі. Так кожна з сіяних команд мала серед потенційних суперників на стадії 1/8 фіналу лише дві команди.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ
- ПСЖ – Челсі;
- Галатасарай – Ліверпуль;
- Реал Мадрид – Манчестер Сіті;
- Аталанта – Баварія Мюнхен;
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона;
- Атлетіко Мадрид – Тоттенгем;
- Буде/Глімт – Спортинг;
- Баєр Леверкузен – Арсенал.
Сітка Ліги чемпіонів-2025/26
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 10/11 березня, а матчі відповіді заплановані на 17/18 березня.
Фінал Ліги чемпіонів у 2026 році відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш-Арені в Будапешті (Угорщина).
