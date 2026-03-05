Ребров попросив змінити розклад: матч Зоря – Шахтар в УПЛ перенесли
- УПЛ перенесла матч Зоря – Шахтар 21-го туру на пізніший термін.
- Рішення ухвалили після звернення Сергія Реброва щодо підготовки збірної.
- Збірна України 26 березня зіграє плейоф відбору ЧС-2026 проти Швеції.
Дирекція української Прем’єр-ліги вирішила перенести матч Зоря – Шахтар у межах 21-го туру на пізніший термін.
Про зміни у розкладі повідомили на сайті УПЛ.
Матч Зоря – Шахтар перенесли
Зміна у розкладі 21-го туру УПЛ відбулася на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва на тлі підготовки синьо-жовтих до матчів плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.
Ребров звертався до Комітету збірних УАФ з пропозицією оптимізувати графік, щоб надати футболістам більше часу на підготовку до вирішальних матчів, адже 21-тур заплановано на 18-22 березня, а гра проти шведів у плейоф на 26 березня.
Натомість матчі інших клубів за участю гравців збірної Динамо, Полісся та Металіста 1925 відбудуться посеред тижня.
Розклад матчів 21-го туру УПЛ
- Середа, 18 березня. 18:00. Кудрівка – Полісся;
- Четвер, 19 березня. 13:00. Олександрія – Динамо Київ;
- Четвер, 19 березня. 18:00. Металіст 1925 – Полтава;
- Субота, 21 березня. 13:00. Кривбас – Епіцентр;
- Субота, 21 березня. 15:30. Рух – ЛНЗ;
- Неділя, 22 березня. 15:30. Верес – Колос Ковалівка;
- Неділя, 22 березня. 18:00. Карпати – Оболонь;
- Відкладено: Зоря – Шахтар.
На рішення УПЛ про перенесення також, ймовірно, вплинув матч Шахтаря, який 19 березня гратиме гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Нині лідером турнірної таблиці УПЛ є Шахтар, який має в активі 38 очок після 18 турів.