Дирекція української Прем’єр-ліги вирішила перенести матч Зоря – Шахтар у межах 21-го туру на пізніший термін.

Про зміни у розкладі повідомили на сайті УПЛ.

Матч Зоря – Шахтар перенесли

Зміна у розкладі 21-го туру УПЛ відбулася на прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва на тлі підготовки синьо-жовтих до матчів плейоф кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Зараз дивляться

Ребров звертався до Комітету збірних УАФ з пропозицією оптимізувати графік, щоб надати футболістам більше часу на підготовку до вирішальних матчів, адже 21-тур заплановано на 18-22 березня, а гра проти шведів у плейоф на 26 березня.

Натомість матчі інших клубів за участю гравців збірної Динамо, Полісся та Металіста 1925 відбудуться посеред тижня.

Розклад матчів 21-го туру УПЛ

Середа, 18 березня. 18:00. Кудрівка – Полісся;

Четвер, 19 березня. 13:00. Олександрія – Динамо Київ;

Четвер, 19 березня. 18:00. Металіст 1925 – Полтава;

Субота, 21 березня. 13:00. Кривбас – Епіцентр;

Субота, 21 березня. 15:30. Рух – ЛНЗ;

Неділя, 22 березня. 15:30. Верес – Колос Ковалівка;

Неділя, 22 березня. 18:00. Карпати – Оболонь;

Відкладено: Зоря – Шахтар.

На рішення УПЛ про перенесення також, ймовірно, вплинув матч Шахтаря, який 19 березня гратиме гру-відповідь 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.

Нині лідером турнірної таблиці УПЛ є Шахтар, який має в активі 38 очок після 18 турів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.