Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров высказался о кадровой ситуации накануне матчей плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

Об этом он сказал YouTube-каналу Футбол 360.

Ребров о кадровой ситуации в сборной Украины

По словам главного тренера сине-желтых, учитывая проблемы с составом, в списке появится новый игрок.

– Зинченко нет, Довбика нет. Малыновский, Конопля – дисквалифицированы. Это не впервые. Перед каждой игрой такое случается. Надо выходить из ситуации. У нас на каждую позицию есть конкуренция. Будем вызывать игроков, которые этого заслуживают, – сказал Ребров.

Специалист отметил, что Тимчик сейчас готов и выразил надежду, что он сыграет в Кубке Украины. Также сказал, что на шанс заслуживает Максим Коробов, ведь хорошо проявил себя на сборах.

Что касается Владимира Бражка, то Ребров сказал, что не хочет останавливаться на персоналиях. Тренер добавил, что на этой позиции очень большая конкуренция.

– Но конкуренция серьезная. Есть Ярмолюк. По моему мнению, он лидер Брентфорда, даже если не всегда играет. Нужно показывать уровень в каждом матче – тогда будем смотреть, – добавил наставник сборной.

Что касается Матвея Пономаренко, то Ребров сказал, что его будущее зависит только от него. Он добавил, что у игрока есть перспектива, но о сборной говорить рано.

Он добавил, что сейчас проблемной является позиция форварда, ведь на сборах из-за травмы будет отсутствовать Артем Довбик.

– Я доволен, что и Краснопир, и Пономаренко, и Будковский забивают. Мы следим за всеми нападающими. В любом случае в марте в списке скорее всего будет новое имя. Нечему удивляться – Шевченко мы уже не вызовем, – сказал Ребров.

Напомним, сборная Украины сыграет со Швецией в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Этот матч запланирован на 26 марта. В случае успеха во встрече со шведами сине-желтые сыграют финал плей-офф против победителя матча Польша — Албания.

