Футболист сборной Аргентины Лионель Месси вместе с партнерами по команде Интер Майами в статусе чемпионов США по футболу посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал ESPN.

Месси встретился с Трампом

Интер Майами, который впервые выиграл чемпионат МЛС в декабре прошлого года, получил приглашение посетить Белый дом перед матчем против Ди-Си Юнайтед в Вашингтоне. Это первый визит в Белый дом для Лионеля Месси.

– Мы чествуем действительно талантливых людей. Для меня большая честь сказать то, что ни один американский президент ранее не имел возможности сказать: Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси, – сказал Трамп.

В то же время, когда футболисты Интер Майами стояли за спиной Трампа, он, обращаясь к СМИ, говорил об ударах США и Израиля по Ирану.

– Это было трудно, в основном это была на 95% вина Сулеймани и Ирана, и мы, другие президенты, с этим мирились, я с этим не мирился, и поэтому наши люди делают замечательную работу. Повторяю, это лучшая армия, которую кто-либо видел. Спасибо, – сказал Трамп, после чего футболисты Майами поаплодировали.

Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad. Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days. Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L — Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026

Обращаясь к Месси, Трамп добавил, что Лионель завоевал 47-й трофей за свою карьеру и сравнил его с бразильцем Пеле.

– Ты мог пойти в любую команду мира, но выбрал Майами. Я просто хочу поблагодарить тебя за то, что взял нас всех в это путешествие. Я не должен этого говорить, потому что я старый, но я видел, как играет Пеле. Не знаю, возможно, ты лучше Пеле. Пеле был довольно хорош, – сказал президент США.

CHAMPIONS. POTUS x MESSI pic.twitter.com/vkGlCoSdXj — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

После приема Трамп пригласил команду в Овальный кабинет.

Месси приглашала также администрация Джо Байдена для получения Президентской медали свободы в начале января 2025 года, но аргентинец не смог прибыть из-за графика.

