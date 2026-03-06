Футболист сборной Аргентины Лионель Месси вместе с партнерами по команде Интер Майами в статусе чемпионов США по футболу посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал ESPN.

Месси встретился с Трампом

Интер Майами, который впервые выиграл чемпионат МЛС в декабре прошлого года, получил приглашение посетить Белый дом перед матчем против Ди-Си Юнайтед в Вашингтоне. Это первый визит в Белый дом для Лионеля Месси.

Сейчас смотрят

– Мы чествуем действительно талантливых людей. Для меня большая честь сказать то, что ни один американский президент ранее не имел возможности сказать: Добро пожаловать в Белый дом, Лионель Месси, – сказал Трамп.

В то же время, когда футболисты Интер Майами стояли за спиной Трампа, он, обращаясь к СМИ, говорил об ударах США и Израиля по Ирану.

– Это было трудно, в основном это была на 95% вина Сулеймани и Ирана, и мы, другие президенты, с этим мирились, я с этим не мирился, и поэтому наши люди делают замечательную работу. Повторяю, это лучшая армия, которую кто-либо видел. Спасибо, – сказал Трамп, после чего футболисты Майами поаплодировали.

Обращаясь к Месси, Трамп добавил, что Лионель завоевал 47-й трофей за свою карьеру и сравнил его с бразильцем Пеле.

– Ты мог пойти в любую команду мира, но выбрал Майами. Я просто хочу поблагодарить тебя за то, что взял нас всех в это путешествие. Я не должен этого говорить, потому что я старый, но я видел, как играет Пеле. Не знаю, возможно, ты лучше Пеле. Пеле был довольно хорош, – сказал президент США.

После приема Трамп пригласил команду в Овальный кабинет.

Месси приглашала также администрация Джо Байдена для получения Президентской медали свободы в начале января 2025 года, но аргентинец не смог прибыть из-за графика.

Читайте также
Футболист Ювентуса: Трамп говорил об Иране, а я просто хочу играть в футбол
футболісти Ювентуса і Трамп

Связанные темы:

MLSДональд ТрампЛионель МессиФутбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.