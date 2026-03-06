Футболіст збірної Аргентини Ліонель Мессі разом із партнерами по команді Інтер Маямі у статусі чемпіонів США з футболу відвідали Білий дім, де зустрілися з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє телеканал ESPN.

Мессі зустрівся з Трампом

Інтер Маямі, який вперше виграв чемпіонат МЛС у грудні минулого року, отримав запрошення відвідати Білий дім перед матчем проти Ді-Сі Юнайтед у Вашингтоні. Це перший візит до Білого дому для Ліонеля Мессі.

– Ми вшановуємо справді талановитих людей. Для мене велика честь сказати те, чого жоден американський президент раніше не мав можливості сказати: Ласкаво просимо до Білого дому, Ліонеле Мессі, – сказав Трамп.

Водночас, коли футболісти Інтер Маямі стояли за спиною Трампа, він, звертаючись до ЗМІ, говорив про удари США та Ізраїлю по Ірану.

– Це було важко, здебільшого це була на 95% провина Сулеймані та Ірану, і ми, інші президенти, з цим мирилися, я з цим не мирився, і тому наші люди роблять чудову роботу. Повторюю, це найкраща армія, яку хто-небудь бачив. Дякую, – сказав Трамп, після чого футболісти Маямі поаплодували.

Donald Trump casually announces more illegal bombing of Iran in front of the entire Inter Miami squad. Hundreds of children have been killed in Iran in the last few days. Lionel Messi and his teammates respond with applause. Bizarre. pic.twitter.com/rT0E2tlm9L — Leyla Hamed (@leylahamed) March 5, 2026

Звертаючись до Мессі, Трамп додав, що Ліонель завоював 47-й трофей за свою кар’єру та порівняв його з бразильцем Пеле.

– Ти міг піти в будь-яку команду світу, але вибрав Маямі. Я просто хочу подякувати тобі за те, що взяв нас усіх у цю подорож. Я не повинен цього говорити, бо я старий, але я бачив, як грає Пеле. Не знаю, можливо, ти кращий за Пеле. Пеле був досить хороший, – сказав президент США.

CHAMPIONS. POTUS x MESSI pic.twitter.com/vkGlCoSdXj — The White House (@WhiteHouse) March 5, 2026

Після прийому Трамп запросив команду до Овального кабінету.

Мессі запрошувала також адміністрація Джо Байдена для отримання Президентської медалі свободи на початку січня 2025 року, але аргентинець не зміг прибути через розклад.

