Защитник Шахтера и сборной Украины Николай Матвиенко получил травму перед матчем 1/8 финала Лиги конференций против Леха.

Из-за повреждения он рискует пропустить и поединки плей-офф отбора на чемпионат мира в составе национальной команды.

Матвиенко травмировался перед плей-офф на ЧМ-2026

Главный тренер Шахтера Арда Туран во время пресс-конференции подтвердил травму Матвиенко.

По словам специалиста, в клубе решили не форсировать восстановление защитника, чтобы он восстановился к матчам сборной Украины.

– Прежде всего, я очень ценю Матвиенко как человека, потому что когда он с нами, команда чувствует себя лучше. Он хороший лидер. Он наш капитан. Конечно, травмы – это часть футбола. Если бы мы, возможно, форсировали восстановление, то могли бы рассчитывать на него, но, конечно, здоровье на первом месте. К тому же нельзя все время думать только о себе – у сборной Украины впереди плей-офф за выход на чемпионат мира, – отметил Арда Туран.

В случае, если Матвиенко не сможет принять участие в матчах сине-желтых в марте, то это станет пятой кадровой потерей для национальной команды.

Известно, что сборной не помогут из-за травм Александр Зинченко и Артем Довбик. Также из-за перебора карточек игру со Швецией пропустят Руслан Малиновский и Ефим Конопля.

Для выхода на ЧМ-2026 украинцам нужно одержать две победы, обыграть Швецию, а также победителя игры Польша – Албания. Матчи плей-офф отбора к чемпионату мира-2026 состоятся 26 и 31 марта.

