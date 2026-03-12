Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко отримав травму перед матчем 1/8 фіналу Ліги конференцій проти Леха.

Через ушкодження він ризикує пропустити й поєдинки плейоф відбору на чемпіонат світу у складі національної команди.

Матвієнко травмувався перед плейоф на ЧС-2026

Головний тренер Шахтаря Арда Туран під час пресконференції підтвердив травму Матвієнка.

За словами фахівця, у клубі вирішили не форсувати відновлення захисника, щоб він відновився до матчів збірної України.

– Перш за все, я дуже ціную Матвієнка як людину, тому що коли він з нами, команда почувається краще. Він хороший лідер. Він наш капітан. Звісно, травми – це частина футболу. Якби ми, можливо, форсували відновлення, то могли б розраховувати на нього, але, звичайно, здоров’я на першому місці. До того ж не можна весь час думати лише про себе – у збірної України попереду плейоф за вихід на чемпіонат світу, — зазначив Арда Туран.

У разі, Якщо Матвієнко не зможе взяти участь у матчах синьо-жовтих у березні, то це стане п’ятою кадровою втратою для національної команди.

Відомо, що збірній не допоможуть через травми Олександр Зінченко та Артем Довбик. Також через перебір карток гру зі Швецією пропустять Руслан Маліновський та Юхим Конопля.

Для виходу на ЧС-2026 українцям треба здобути дві перемоги обіграти Швецію, а також переможця гри Польща – Албанія. Матчі плейофу відбору до чемпіонату світу-2026 відбудуться 26 та 31 березня.

