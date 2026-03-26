Матч Украина – Швеция в полуфинале плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026 состоится 26 марта на стадионе Эстадио де Валенсия в испанской Валенсии.

Начало матча – 21:45 по киевскому времени.

Матч Украина – Швеция, где смотреть и кто покажет игру сине-желтых и Тре Крунур в плей-офф отбора на ЧМ-2026

Сейчас смотрят

Украина – Швеция: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Украина – Швеция в прямом эфире на OTT-платформе Megogo и бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях.

Посмотреть игру на платформе Megogo можно в подразделе Футбол в разделе Спорт, на канале Megogo Футбол 1.

Матч Украина – Швеция прокомментируют Вадим Скичко и Александр Новак.

На матче Украина – Швеция будет работать португальская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Жуан Пиньейру.

Ему будут ассистировать Бруно Жезуш и Лусиану Майя. Резервным арбитром назначен бельгиец Эрик Ламбрехтс.

За VAR будет отвечать Тьягу Мартинш, которому будет ассистировать Андре Нарсису.

Победитель этого матча встретится в финале плей-офф с победителем противостояния между Польшей и Албанией. Проигравшие команды проведут между собой товарищеский матч.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.