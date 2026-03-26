Матч Україна – Швеція у півфіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 відбудеться 26 березня на стадіоні Сьютат де Валенсія в іспанській Валенсії.

Початок матчу – 21:45 за київським часом.

Уболівальники зможуть подивитися матч Україна – Швеція у прямому ефірі на OTT-платформі Megogo та безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах.

Переглянути гру на платформі Megogo можна в підрозділі Футбол в розділі Спорт, на каналі Megogo Футбол 1.

Матч Україна – Швеція прокоментують Вадим Скічко і Олександр Новак.

На матчі Україна – Швеція працюватиме португальська бригада арбітрів, яку очолить 38-річний Жуан Піньєйру.

Йому асистуватимуть Бруно Жезуш та Лусіану Майя. Резервним арбітром призначено бельгійця Еріка Ламбрехтса.

За VAR відповідатиме Тьягу Мартінш, якому асистуватиме Андре Нарсісу.

Переможець цього матчу зустрінеться у фіналі плейоф з переможцем протистояння між Польщею та Албанією. Команди, що програють, проведуть між собою товариський матч.

