Украина и Швеция встретятся в полуфинальном матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года.

Игра пройдет в четверг, 26 марта, на стадионе Эстадио де Валенсия в Валенсии (Испания).

Начало матча Украина – Швеция – в 21:45 по киевскому времени.

Украина – Швеция: прогноз букмекеров на матч

По мнению букмекеров, фаворитами матча Украина – Швеция являются подопечные Грема Поттера.

На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 3.28. Успех Швеции оценивают в 2.39. Ничейный результат матча Украина – Швеция в основное время – 3.25.

Проход Украины в финал плей-офф отбора на ЧМ, независимо от продолжительности матча (с основным, дополнительным временем или серией пенальти), оценивают в 2.24. Аналогичный прогноз на Швецию – 1.78.

Это будет шестая очная встреча сборных. Впервые команды встречались в товарищеском матче 2008 года, который завершился победой украинцев 1:0. В целом сине-желтые одержали три победы, у шведов – одна. Также одна игра завершилась ничьей.

Последний раз команды играли на Евро-2020, когда сборная Украины одержала победу 2:1 в 1/8 финала.

Победитель этого матча сыграет в финале плей-офф отборочного турнира с победителем пары Польша – Албания. Этот матч пройдет параллельно в Варшаве.

