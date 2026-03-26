Україна та Швеція зустрінуться у матчі півфіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

Гра відбудеться у четвер, 26 березня, на стадіоні Сьютат де Валенсія у Валенсії (Іспанія).

Початок матчу Україна – Швеція – о 21:45 за київським часом.

Зараз дивляться

Україна – Швеція: прогноз букмекерів на матч

На думку букмекерів, фаворитами матчу Україна – Швеція є підопічні Грема Поттера.

На перемогу збірної України приймають ставки з коефіцієнтом 3.28. Успіх Швеції оцінюють у 2.39. Нічийний результат матчу Україна – Швеція в основний час – 3.25.

Прохід України до фіналу плейоф відбору на ЧС, не залежно від тривалості матчу (з основним, додатковим часом або серією пенальті), оцінюють в 2.24. Аналогічний прогноз на Швецію – 1.78.

Це буде шоста очна зустріч збірних. Вперше команди зустрічалися у товариському матчі 2008 року, який завершився перемогою українців 1:0. Загалом синьо-жовті здобули три перемоги, у шведів – одна. Також одна гра завершилася нічиєю.

Востаннє команди грали на Євро-2020, коли збірна України здобула перемогу 2:1 в 1/8 фіналу.

Переможець цього матчу у фіналі плейоф відбору зіграє з переможцем у парі Польща – Албанія. Цей матч відбудеться паралельно у Варшаві.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.