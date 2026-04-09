Луческу поховають із військовими почестями: деталі церемонії в Бухаресті
- Церемонія прощання з Луческу відбувається у Бухаресті з 8 по 10 квітня.
- Похоронна служба відбудеться у вузькому колі родини та близьких.
Церемонія прощання з колишнім головним тренером Шахтаря, Динамо та збірної Румунії Мірчі Луческу розпочалася 8 квітня та триватиме до 10 квітня у Бухаресті.
Про це повідомляє Sport.ro.
Похорон Мірчі Луческу
У вівторок, 8 квітня, труну з тілом Мірчі Луческу доставили на Арену Націонале у Бухаресті.
Вболівальники мають змогу попрощатися з легендарним футбольним фахівцем у середу з 10:00 до 20:00 за місцевим часом.
У п’ятницю похоронна процесія рушить до церкви Святого Елевферія, де о 10:00 розпочнеться похоронна служба. Проте до неї зможе долучитися лише обмежена кількість осіб: родина та близькі гості.
Завершальний етап церемонії прощання відбудеться на цвинтарі Беллу о 12:20. Безпосередньо похованню передуватимуть військові почесті.
– Згідно з побажанням організаторів, доступ широкої громадськості на територію кладовища буде обмежено, ця зона буде відведена виключно для родини та вузького кола близьких, — зазначено в повідомленні, надісланому пресі.
Нагадаємо, Мірча Луческу помер 7 квітня у віці 80 років.
Луческу ушпиталили з тренувальної бази через три дні після поразки Румунії від Туреччини у відборі на ЧС-2026. Тренера мали виписати у п’ятницю, але того ж дня він переніс гострий інфаркт міокарда.