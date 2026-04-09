Церемонія прощання з колишнім головним тренером Шахтаря, Динамо та збірної Румунії Мірчі Луческу розпочалася 8 квітня та триватиме до 10 квітня у Бухаресті.

Про це повідомляє Sport.ro.

У вівторок, 8 квітня, труну з тілом Мірчі Луческу доставили на Арену Націонале у Бухаресті.

Вболівальники мають змогу попрощатися з легендарним футбольним фахівцем у середу з 10:00 до 20:00 за місцевим часом.

У п’ятницю похоронна процесія рушить до церкви Святого Елевферія, де о 10:00 розпочнеться похоронна служба. Проте до неї зможе долучитися лише обмежена кількість осіб: родина та близькі гості.

Завершальний етап церемонії прощання відбудеться на цвинтарі Беллу о 12:20. Безпосередньо похованню передуватимуть військові почесті.

– Згідно з побажанням організаторів, доступ широкої громадськості на територію кладовища буде обмежено, ця зона буде відведена виключно для родини та вузького кола близьких, — зазначено в повідомленні, надісланому пресі.

Нагадаємо, Мірча Луческу помер 7 квітня у віці 80 років.

Луческу ушпиталили з тренувальної бази через три дні після поразки Румунії від Туреччини у відборі на ЧС-2026. Тренера мали виписати у п’ятницю, але того ж дня він переніс гострий інфаркт міокарда.

Пов'язані теми:

