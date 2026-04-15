Нас обокрали: громкое заявление игрока Барселоны, за которое его может наказать УЕФА
- Рафинья заявил, что Барселону "ограбили" из-за судейских решений.
- УЕФА может возбудить дисциплинарное дело против бразильского футболиста.
- Каталонцы вылетели из турнира, уступив Атлетико по сумме двух матчей со счетом 2:3.
Лидер Барселоны Рафинья раскритиковал судейство в матче Лиги чемпионов, заявив, что блаугранас “ограбили” в турнире, в результате чего они вылетели из борьбы за трофей.
Об этом пишет издание Goal.com.
Рафинья о судействе в матчах против Атлетико
В ответном матче 1/4 финала Барселона одержала победу над Атлетико на стадионе Метрополитано в Мадриде, но уступила по сумме двух матчей 2:3, ведь на Камп Ноу матрасники выиграли всухую 2:0.
Одним из спорных эпизодов второго матча стала красная карточка Эрика Гарсии в конце игры.
Рафинья, который из-за травмы наблюдал за игрой с трибун, был возмущен работой арбитра Клемена Тюрпена. Больше всего бразильца возмутило отсутствие предупреждений для хозяев и отклонение апелляции по поводу пенальти для Дани Ольмо.
Его комментарии появились после недели критики в адрес судейства со стороны УЕФА еще после первого матча.
– Нас полностью обокрали. У судьи было много проблем. Некоторые его решения были просто удивительными. Не знаю, сколько фолов совершил Атлетико, а он ни разу не показал им ни одной карточки. Человек может допустить одну ошибку, но чтобы это повторилось в другом матче? Мы играли очень хорошо, но нас лишили победы в этом поединке.
Это было тяжело, особенно когда мы видим, что нам приходится прилагать втрое больше усилий, чтобы выиграть матч. Я действительно хочу понять, почему арбитр так боится, что Барса пройдет дальше, – заявил он журналистам.
УЕФА может начать расследование слов Рафиньи
Как пишет испанская газета AS, УЕФА анализирует высказывания Рафиньи о «украденном матче» и его жесты в адрес болельщиков.
– УЕФА уже неоднократно доказывал, что тщательно изучает все, что происходит на поле до, во время и после матчей. Ответный матч четвертьфинала, состоявшийся на Метрополитано между Атлетико и Барселоной, не станет исключением, и Рафинья вряд ли сможет сыграть в первых матчах следующего розыгрыша Лиги чемпионов, – пишет газета.
Издание отмечает, что подобные прецеденты были, в частности, за высказывания Неймара наказывали тремя матчами дисквалификации.
Есть прецеденты, когда игрока даже дисквалифицировали за публикации в социальных сетях.