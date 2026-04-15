Лідер Барселони Рафінья розкритикував суддівство у матчі Ліги чемпіонів, заявивши, що блаугранас “пограбували” у турнірі, в результаті чого вони вилетіли з боротьби за трофей.

Про це пише видання Goal.com.

Рафінья про суддівство у матчах проти Атлетіко

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Барселона здобула перемогу над Атлетіко на стадіоні Метрополітано у Мадриді, але поступилася за сумою двох матчів 2:3, адже на Камп Ноу матрацники виграли всуху 2:0.

Одним із суперечливих епізодів другого матчу стала червона картка Еріка Гарсії наприкінці гри.

Рафінья, який через травму спостерігав за грою з трибун, був обурений роботою арбітра Клемена Тюрпена. Найбільше бразильця обурила відсутність попереджень для господарів та відхилення апеляції щодо пенальті для Дані Ольмо.

Його коментарі з’явилися після тижня критики щодо суддівства у бік УЄФА ще після першого матчу.

– Нас повністю обікрали. У судді було багато проблем. Деякі його рішення були просто дивовижними. Не знаю, скільки фолів зробив Атлетіко, а він жодного разу не показав їм жодної картки. Людина може припуститися однієї помилки, але щоб це повторилося в іншому матчі?

Ми грали дуже добре, але нас позбавили перемоги в цьому двобої. Це було важко, особливо коли ми бачимо, що нам доводиться докладати втричі більше зусиль, щоб виграти матч. Я справді хочу зрозуміти, чому арбітр так боїться, що Барса пройде далі, – заявив він журналістам.

УЄФА може почати розслідування слів Рафіньї

Як пише іспанська газета AS, УЄФА аналізує висловлювання Рафіньї про “вкрадений матч” та його жести на адресу вболівальників.

– УЄФА вже неодноразово доводив, що ретельно вивчає все, що відбувається на полі до, під час і після матчів. Матч-відповідь чвертьфіналу, що відбувся на Метрополітано між Атлетіко та Барселоною, не стане винятком, і Рафінья навряд чи зможе зіграти в перших матчах наступного розіграшу Ліги чемпіонів, – пише газета.

Видання зазначає, що подібні прецеденти були, зокрема за висловлювання Неймара карали трьома матчами бану.

Є прецеденти, коли гравця навіть дискваліфікували за публікації в соціальних мережах.

