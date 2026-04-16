АЗ Алкмар – Шахтер: букмекеры назвали фаворита ответного матча 1/4 финала ЛК
Шахтер в четверг, 16 апреля, сыграет ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА против голландского АЗ. Игра состоится на стадионе АФАС в Алкмаре.
Начало матча – в 19:45 по киевскому времени.
АЗ Алкмар – Шахтер: прогноз букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом в матче АЗ Алкмар – Шахтер являются подопечные Ле-Роя Эхтельда.
На победу нидерландской команды принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех украинского клуба оценивают в 3.52. Ничейный результат матча АЗ – Шахтер в основное время – 3.76.
Согласно прогнозу букмекеров, на то, что Шахтер выйдет в полуфинал, дают коэффициент 1.08, тогда как проход АЗ оценивают в 9.01.
В истории противостояний команды пересекались четыре раза. В сезоне-2004/05 в Кубке УЕФА оба матча завершились в пользу голландского клуба. В 2023 году команды провели товарищеский матч, который закончился результативной ничьей 3:3.
На прошлой неделе финальный свисток зафиксировал победу подопечных Арды Турана со счетом 3:0.
Победитель двухматчевого противостояния в 1/2 финала Лиги конференций сыграет с победителем пары Кристал Пэлас – Фиорентина.