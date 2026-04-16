Ответный матч АЗ Алкмар – Шахтер в 1/4 финала Лиги конференций сезона-2025/26 состоится 16 апреля на стадионе АФАС в Алкмаре (Нидерланды).

Начало матча – 19:45 по киевскому времени.

Матч АЗ Алкмар – Шахтер, где смотреть в Украине и кто покажет вторую игру горняков с сыроварами в Лиге конференций, рассказывают Факты ICTV.

АЗ Алкмар – Шахтер: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч АЗ Алкмар – Шахтер в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Ответный матч АЗ Алкмар — Шахтер прокомментируют Сергей Лукьяненко и Виталий Похвала.

На игре будет работать немецкая бригада арбитров во главе с 36-летним Свеном Яблонски. Ему будут ассистировать Эдуард Байтингер и Лассе Кословски. Резервным арбитром назначен Харм Осмерс.

За систему VAR будет отвечать Беньямин Бранд, которому будет помогать Роберт Шредер.

Первая игра команд завершилась победой подопечных Арды Турана со счетом 3:0 на прошлой неделе в Кракове. Голами отметились Педриньо и Алиссон, который оформил дубль.

Победитель двухматчевого противостояния в 1/2 финала Лиги конференций встретится с триумфатором в паре Кристал Пелас – Фиорентина. В первой игре в этой паре английский клуб одержал победу 3:0.

