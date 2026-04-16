Матч-відповідь АЗ Алкмар – Шахтар в 1/4 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26 відбудеться 16 квітня на стадіоні АФАС в Алкмарі (Нідерланди).

Початок матчу – 19:45 за київським часом.

Зараз дивляться

Уболівальники зможуть подивитися матч АЗ Алкмар – Шахтар у прямому ефірі на медіасервісі Megogo.

Для перегляду футбольний матч буде доступний на ОТТ-платформі за такими передплатами: Спорт та в усіх MEGOPACK.

Матч-відповідь АЗ Алкмар – Шахтар прокоментують Сергій Лук’яненко та Віталій Похвала.

На грі працюватиме німецька бригада арбітрів на чолі з 36-річним Свеном Яблонскі. Йому асистуватимуть Едуард Байтінгер та Лассе Кословскі. Резервним арбітром призначено Гарма Осмерса.

За систему VAR відповідатиме Беньямін Бранд, якому допомагатиме Роберт Шредер.

Перша гра команд завершилася перемогою підопічних Арди Турана з рахунком 3:0 минулого тижня у Кракові. Голами відзначилися Педріньо та Аліссон, який оформив дубль.

Переможець двоматчевого протистояння в 1/2 фіналу Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором у парі Крістал Пелас – Фіорентина. У першій грі у цій парі англійський клуб здобув перемогу 3:0.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.