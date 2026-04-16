Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа возмущен решением словенского арбитра Славко Винчича, который в конце матча против Баварии в четвертьфинале Лиги чемпионов удалил Эдуарда Камавингу.

Об этом пишет издание Defensa Central, цитируя слова специалиста после матча.

Тренер Реала о вылете из ЛЧ

Арбелоа считает, что именно удаление стало решающим в матче. Тренер из Саламанки буквально заявил, что арбитр «испортил весь поединок».

– Удаление положило конец матчу, это очевидно. Нельзя удалять игрока за такое. Думаю, он даже не знал, что у него есть желтая карточка, и поэтому ее ему и показали, но это испортило всю серию, матч, который был очень красивым и проходил на высоком уровне. На этом матч закончился. Камавинга чувствует себя так же, как и все, – сказал он.

По словам Арбелоа, ему больно, что Реал не выиграет в этом сезоне 16-й в истории трофей Лиги чемпионов, но добавил, что очень гордится тем, что сделала команда.

– Они отдали душу, и, как я сказал вчера, мы возвращаемся в Мадрид с нашей эмблемой, потому что они отдали все, – отметил специалист.

Он также добавил, что сливочные имели несколько моментов и могли забить еще. А перед третьим голом Баварии он планировал сделать несколько замен, чтобы освежить игру. Но подчеркнул, что, по его мнению, все закончилось после гола Луиса Диаса.

В ответном матче Реал уступил Баварии со счетом 3:4 в Мюнхене. В первом матче на Сантьяго Бернабеу мадридцы тоже уступили 1:2.

Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов Бавария встретится с действующим чемпионом турнира — французским ПСЖ, который выбил из соревнований переживающий кризис Ливерпуль Арне Слота.

