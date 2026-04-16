Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа обурений рішенням словенського арбітра Славко Вінчича, який наприкінці матчу проти Баварії у чвертьфіналі Ліги чемпіонів вилучив Едуарду Камавінгу.

Про це пише видання Defensa Central, цитуючи слова фахівця після матчу.

Тренер Реал про виліт із ЛЧ

Арбелоа вважає, що саме вилучення стало вирішальним у матчі. Тренер із Саламанки буквально заявив, що арбітр “зіпсував весь двобій”.

Зараз дивляться

– Вилучення поклало край матчу, це очевидно. Не можна вилучати гравця за таке. Гадаю, він навіть не знав, що має жовту картку, і тому її йому й показали, але це зіпсувало всю серію, матч, який був дуже красивим і йшов на високому рівні. На цьому матч закінчився. Камавінга почувається так само, як і всі, – сказав він.

За словами Арбелоа, йому боляче, що Реал не виграє цього сезону 16-й в історії трофей Ліги чемпіонів, але додав, що дуже пишається тим, що зробила команда.

– Вони віддали душу, і, як я сказав учора, ми повертаємося до Мадрида з нашою емблемою, бо вони віддали все, – зазначив фахівець.

Він також додав, що вершкові мали кілька моментів та могли забити ще. А перед третім голом Баварії він планував зробити кілька замін, щоб освіжити гру. Але наголосив, що на його думку, все все закінчилося після голу Луїса Діаса.

У матчі-відповіді Реал поступився Баварії з рахунком 3:4 у Мюнхені. У першому матчі на Сантьяго Бернабеу мадридці теж поступилися 1:2.

Таким чином у півфіналі Ліги чемпіонів Баварія зустрінеться з чинним чемпіоном турніру французьким ПСЖ, який вибив зі змагань кризовий Ліверпуль Арне Слота.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.