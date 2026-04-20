Мюнхенская Бавария завоевала 35-й титул чемпиона Германии в истории. Команда гарантировала себе титул досрочно за четыре тура до завершения чемпионата.

После того как ближайший преследователь, Боруссия Дортмунд, в субботу потерпела поражение в Гоффенхайме, Баварии для завоевания 13-го титула за 14 сезонов хватало ничьей со Штутгартом. Однако подопечные Венсана Компани одолели соперника 4:2.

В этом сезоне мюнхенцы имеют все шансы оформить требл. На этой неделе Бавария сыграет матч 1/2 финала против Байера в Кубке Германии, а 28 апреля встретится в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ.

– Это был фантастический сезон для нас. Завершить чемпионат именно так, как мы это сделали, забив столько голов… это заслуга ребят. У нас еще есть за что бороться, но вся эта тяжелая работа — это того стоит, – сказал Гарри Кейн.

В текущем сезоне Бавария побила рекорд Бундеслиги по количеству забитых голов за один сезон (101), забив уже 109 голов за четыре тура до конца.

Кейну, который является лучшим бомбардиром Бундеслиги с 32 голами, необходимо забить еще девять раз в оставшихся матчах, чтобы сравняться с рекордом Роберта Левандовского (41 гол за сезон).

Компани, который в 2024 году сменил на посту Томаса Тухеля, за два сезона во главе команды выиграл уже во второй раз Бундеслигу и быстро сумел восстановить доминирование Баварии на внутренней арене после того, как Байер Леверкузен в 2024 году положил конец их безоговорочному превосходству, оформив дубль в Германии.

– Сезон еще не закончен. Есть еще что выигрывать. ПСЖ в Лиге чемпионов, действующий чемпион, – это, пожалуй, самое сложное испытание. Но перед этим у нас есть Байер Леверкузен. Я не хочу на этом останавливаться. Теперь наступают решающие недели. Мы с нетерпением ждем их, но также понимаем, насколько это будет сложно. Мы верим в себя, а это в футболе стоит многого, — сказал Компани.

В последний раз Бавария выигрывала Лигу чемпионов в 2020 году, в том же году она вышла в свой последний финал Кубка Германии в Берлине.

