Главный тренер английского Кристал Пэлас Оливер Гласнер высказался о предстоящей встрече с Шахтером в полуфинале Лиги конференций.

Его слова приводит официальный сайт УЕФА.

Глазнер о матче Кристал Пэлас – Шахтер

Глазнер признался, что еще не смотрел матчи горняков, но просмотрел составы команды на последние матчи в еврокубках.

Сейчас смотрят

– Честно говоря, я еще не смотрел их матчи подробно, но видел состав команды: они выставили шесть бразильских и пять украинских игроков, а в прошлый раз было семь бразильцев и четыре украинца, поэтому я ожидаю, что это будет очень техничная команда, – сказал он.

Также наставник Кристал Пэлас вспомнил встречу с киевским Динамо на основной стадии Лиги конференций, когда английский клуб одержал убедительную победу со счетом 2:0.

– У нас уже есть опыт игры против украинских команд, ведь в основной стадии мы встречались с киевским Динамо. Сейчас у нас есть две недели, чтобы подготовиться, как следует проанализировать их, и мы будем готовы, когда придет время, – добавил он.

В четвертьфинале Шахтер по сумме двух встреч обыграл нидерландский АЗ Алкмаар (5:2), а Кристал Пэлас одолел итальянскую Фиорентину (4:2).

Полуфинальные матчи Лиги конференций состоятся 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги конференций состоится 27 мая в Лейпциге на стадионе Ред Булл Арена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.