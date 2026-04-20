Мюнхенська Баварія завоювала 35-й титул чемпіона Німеччини в історії. Команда гарантувала собі титул достроково за чотири тури до завершення чемпіонату.

Після того як найближчий переслідувач, Боруссія Дортмунд, у суботу зазнала поразки в Гоффенгаймі, Баварії для завоювання 13-го титулу за 14 сезонів вистачало нічиєї зі Штутгартом. Проте підопічні Венсана Компані здолали суперника 4:2.

Цього сезону мюнхенці мають всі шанси оформити требл. Цього тижня Баварія зіграє матч 1/2 фіналу проти Баєра у Кубку Німеччини, а 28 квітня зустрінеться у півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

– Це був фантастичний сезон для нас. Завершити чемпіонат саме так, як ми це зробили, забивши стільки голів… це заслуга хлопців. У нас ще є за що боротися, але вся ця важка праця — це того варте, – сказав Гаррі Кейн.

У поточному сезоні Баварія побила рекорд Бендесліги за кількістю забитих голів за один сезон (101), забивши вже 109 голів за чотири тури до кінця.

Кейну, який є найкращим бомбардиром Бундесліги з 32 голами, необхідно забити ще дев’ять разів у решті матчів, щоб зрівнятися з рекордом Роберта Левандовського (41 гол за сезон).

Компані, який у 2024 році змінив на посаді Томаса Тухеля, за два сезони на чолі команди виграв вже вдруге Бундеслігу та швидко зумів відновити домінування Баварії на внутрішній арені після того, як Баєр Леверкузен у 2024 році поклав край їхній беззаперечній перевазі, здобувши дубль у Німеччині.

– Сезон ще не закінчився. Є ще що вигравати.ПСЖ у Лізі чемпіонів, чинний чемпіон, – це, мабуть, найскладніше випробування. Але перед цим у нас є Баєр Леверкузен. Я не хочу зупинятися на цьому. Тепер настають вирішальні тижні. Ми з нетерпінням чекаємо на них, але також розуміємо, наскільки це буде складно. Ми віримо в себе, а це у футболі вартує багато чого, — сказав Компані.

Востаннє Баварія вигравала Лігу чемпіонів у 2020 році, того ж року вона вийшла у свій останній фінал Кубка Німеччини в Берліні.

