Это несправедливо: экс-голкипер Реала встал на сторону Лунина из-за критики украинца
- Контрерас заявил, что вина за вылет Реала не лежит на Лунине, и призвал уважать его вклад в игру команды.
- Бывший вратарь подчеркнул, что сравнение с Тибо Куртуа некорректно и унижает украинца.
Бывший вратарь мадридского Реала Педро Контрерас высказался об Андрее Лунине, на которого обрушился шквал критики после вылета сливочных из Лиги чемпионов в 1/4 финала от мюнхенской Баварии.
Об этом пишет испанское издание AS.
Контрерас встал на защиту Лунина
По мнению экс-вратаря Реала, не следует винить во всех проблемах королевского клуба украинского голкипера.
Контрерас призвал не перекладывать всю вину на Лунина и проявить к нему уважение, ведь этот вратарь хорошего уровня.
– Куртуа на протяжении многих лет сделал необычное привычным, он является номером один в мире. Этот факт не означает, что вину в данном случае следует возлагать на Лунина. Он хорошо проявил себя, когда играл, и нужно уважать его работу.
Предполагать, что Реал прошел бы дальше с бельгийцем в стартовом составе, может даже быть проявлением неуважения к его партнеру по команде. Это несправедливый подход, ведь он не ответственен за вылет Реала из Лиги чемпионов, – сказал Контрерас.
В текущем сезоне Андрей Лунин провел девять матчей за Реал. В них он пропустил 19 голов, а один раз сохранил свои ворота сухими.
Напомним, Реал проиграл Баварии оба матча. На стадионе Сантьяго Бернабеу подопечные Альваро Арбелоа уступили со счетом 1:2, а в Мюнхене в конце матча Бавария забила два гола и вырвала вторую победу над соперником – 4:3.