Бывший вратарь мадридского Реала Педро Контрерас высказался об Андрее Лунине, на которого обрушился шквал критики после вылета сливочных из Лиги чемпионов в 1/4 финала от мюнхенской Баварии.

Об этом пишет испанское издание AS.

Контрерас встал на защиту Лунина

По мнению экс-вратаря Реала, не следует винить во всех проблемах королевского клуба украинского голкипера.

Сейчас смотрят

Контрерас призвал не перекладывать всю вину на Лунина и проявить к нему уважение, ведь этот вратарь хорошего уровня.

– Куртуа на протяжении многих лет сделал необычное привычным, он является номером один в мире. Этот факт не означает, что вину в данном случае следует возлагать на Лунина. Он хорошо проявил себя, когда играл, и нужно уважать его работу.

Предполагать, что Реал прошел бы дальше с бельгийцем в стартовом составе, может даже быть проявлением неуважения к его партнеру по команде. Это несправедливый подход, ведь он не ответственен за вылет Реала из Лиги чемпионов, – сказал Контрерас.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел девять матчей за Реал. В них он пропустил 19 голов, а один раз сохранил свои ворота сухими.

Напомним, Реал проиграл Баварии оба матча. На стадионе Сантьяго Бернабеу подопечные Альваро Арбелоа уступили со счетом 1:2, а в Мюнхене в конце матча Бавария забила два гола и вырвала вторую победу над соперником – 4:3.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.