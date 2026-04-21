Колишній голкіпер мадридського Реала Педро Контрерас висловився про Андрія Луніна, на якого обвалився шквал критики після вильоту вершкових з Ліги чемпіонів в 1/4 фіналу від мюнхенської Баварії.

Про це пише іспанське видання AS.

На думку ексголкіпера Реала, не слід звинувачувати в усіх проблемах королівського клубу українського голкіпера.

Контрерас закликав не перекладати всю вину на Луніна та проявити до нього повагу, бо той воротар хорошого рівня.

– Куртуа протягом багатьох років зробив незвичне звичним, він є номером один у світі. Цей факт не означає, що вину в цьому випадку слід перекладати на Луніна. Він добре проявив себе, коли грав, і потрібно поважати його роботу.

Припускати, що Реал пройшов би далі з бельгійцем у старті, може навіть бути проявом неповаги до його партнера по команді. Це несправедливий підхід, адже він не відповідальний за вибуття Реала з Ліги чемпіонів, – сказав Контрерас.

У поточному сезоні Андрій Лунін провів дев’ять матчів за Реал. У них він пропустив 19 голів, а один раз зберіг свої ворота сухими.

Нагадаємо, Реал програв Баварії обидва матчі. На Сантьяго Бернабеу підопічні Альваро Арбелоа поступилися з рахунком 1:2, а в Мюнхені наприкінці матчу Баварія забила двічі та вирвала другу перемогу над суперником – 4:3.

