Фінансова гвардія Італії, правоохоронний орган Мінфіну країни, ліквідувала мережу, яку звинувачують у протиституції та управлінні закладами, пов’язаними з нічним життям, що обслуговували топфутболістів, зокрема гравців Серії А.

Як повідомило агентство EFE, посилаючись на джерела, там використовували звеселяючий газ як рекреаційну речовину.

Секс-скандал з футболістами Серії А

За даними La Gazzetta, близько 50 гравців Серії А, зокрема Мілана та Інтера, були клієнтами цієї мережі. Під час розслідування стало відомо про жінку, яка завагітніла внаслідок таких стосунків.

У межах операції, яку розслідує суд Мілана на запит прокуратури, чотирьом особам було призначено домашній арешт. Їх звинувачують у сприянні проституції через організацію послуг ескорту, а також у відмиванні грошей, отриманих від цієї діяльності.

Підрозділ економічної та фінансової поліції пояснив EFE, що організація керувала заходами, які “також передбачали можливість для заможних клієнтів (переважно професійних футболістів та інших спортсменів) отримати доступ до сексуальних послуг”.

– А також використання оксиду азоту як речовини, що викликає збудження та має рекреаційне призначення, — додали джерела.

Йдеться про так званий звеселяючий газ – хімічну сполуку з анестезувальними та знеболювальними властивостями, яка також використовується як рекреаційний наркотик.

A #Milano un giro di #escort di lusso nei locali alla moda. Tra i clienti ci sono anche calciatori di Serie A e un pilota di Formula Uno. La Guardia di finanza sequestra oltre un milione di euro.#Tg1 Stefano Fumagalli pic.twitter.com/ic0ZjxyZuC — Tg1 (@Tg1Rai) April 20, 2026

Хоча клієнти не перебувають під слідством, ця справа викликала суперечки в італійських футбольних колах, особливо в клубах Мілан та Інтер, оскільки серед ідентифікованих користувачів є кілька гравців топкоманд, а також бізнесмени. Зазначається, що конкретні імена не були оприлюднені.

– На жаль, це не є злочином, це не кваліфікується як таке. Дівчата були цілком згодні, тож насильства не було; під час розслідування не виявили жодних ознак насильства, — наголосили у поліції, відповідаючи на запитання, чи можуть бути притягнуті до відповідальності клієнти.

Прослуховування, опубліковані газетою La Gazzetta, свідчать, що послугами цієї мережі користувався також пілот Формули-1.

– У мене є друг, який є пілотом Формули-1, і він хоче собі дівчину за гроші. Ми можемо її знайти? — нібито запитав один із учасників, на що отримав відповідь: Я надішлю йому бразилійку.

Операція передбачала обшуки кількох об’єктів нерухомості та вилучення понад €1,2 млн, які влада вважає незаконними доходами від діяльності.

Згідно з розслідуванням, організація пропонувала пакети Все включено за кілька тисяч євро, які передбачали вечері в ексклюзивних нічних клубах Мілана, проживання в елітних готелях та компанію жінок.

Слідчі стверджують, що мережа діяла під виглядом івент-агентства, розташованого в міській агломерації Мілана. Вона роками організовувала вечірки в нічних клубах та інших закладах, одночасно керуючи набором жінок, зокрема професійних ескортниць.

Джерело : Marca

