Лестер Сити вылетел из Чемпионшипа всего через 10 лет после завоевания титула чемпиона Премьер-лиги. В прошлом сезоне клуб вылетел из АПЛ.

Вылет лис в третий дивизион Англии произошел после ничьей с Халл Сити.

Лестер вылетел из Первой лиги Англии

Лисам нужно было победить Халл Сити, чтобы сохранить шансы на выживание. Лестер первым пропустил, но сумел ответить двумя голами.

Однако удержать победу не удалось из-за гола Оливера Макберни, который принес тиграм ничью 2:2.

Таким образом, Лестер лишь во второй раз за свою 142-летнюю историю попал в третий дивизион Англии.

Tonight’s result confirms our relegation to Sky Bet League One. pic.twitter.com/IsmoQbPOru — Leicester City (@LCFC) April 21, 2026

В 2016 году Лестер с коэффициентом 5000 к 1 выиграл английскую Премьер-лигу. Тогда это произошло всего через семь лет после того, как они провели один сезон в Первой лиге.

После чемпионства в Англии Лестер дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов и дважды занимал пятое место в 2020 и 2021 годах в АПЛ. Но в 2023 году клуб вылетел из АПЛ, затем сразу вернулся, а по итогам прошлого сезона снова покинул элиту.

В этом сезоне в Чемпионшипе Лестер после десяти туров находился в зоне плей-офф, а по состоянию на декабрь – в первой десятке. Затем произошел спад, который в итоге привел к вылету команды в дивизион ниже.

Связанные темы:

