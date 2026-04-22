Лестер Сіті вилетів із Чемпіоншипа лише через 10 років після завоювання титулу чемпіона Прем’єр-ліги. Минулого сезону клуб понизився у класі з АПЛ.

Виліт лисиць до третього дивізіону Англії стався після нічиєї з Галл Сіті.

Лестер вилетів Першої ліги Англії

Лисицям потрібна була перемогти Галл Сіті, щоб зберегти шанси на виживання. Лестер першим пропустив, але зумів відповісти двома голами.

Проте втримати перемогу не вдалося через гол Олівера Макберні, який приніс тиграм нічию 2:2.

Таким чином, Лестер лише вдруге за свою 142-річну історію потрапив до третього дивізіону Англії.

Tonight’s result confirms our relegation to Sky Bet League One. pic.twitter.com/IsmoQbPOru — Leicester City (@LCFC) April 21, 2026

У 2016 році Лестер з коефіцієнтом 5000 до 1 виграв англійську Прем’єр-лігу. Тоді це сталося лише через сім років після того, як вони провели один сезон у Першій лізі.

Після чемпіонства в Англії Лестер дійшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів та двічі посідав п’яту сходинку у 2020 та 2021 роках в АПЛ. Але в 2023 році клуб вилетів з АПЛ, потім відразу повернувся, а за підсумками минулого сезону знову покинув еліту.

Цього сезону в Чемпіоншипі Лестер після десяти турів був у зоні плейоф, а станом на грудень – у першій десятці. Потім стався спад, який у підсумку призвів до вильоту команди у дивізіон нижче.

