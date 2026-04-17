Донецкий Шахтер встретится с английским Кристал Пэлас в полуфинале Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26.

По сумме двух матчей орлы одержали победу над итальянской Фиорентиной.

С кем сыграет Шахтер в 1/2 финала ЛК

Шахтер первым среди участников 1/4 финала Лиги конференций вышел в следующую стадию, поскольку играл раньше по времени.

Сейчас смотрят

По сумме двух матчей горняки одолели нидерландский АЗ со счетом 5:2.

Соперник подопечных Арды Турана должен был определиться в паре между английским Кристал Пэлас и итальянской Фиорентиной. В первом матче клуб АПЛ добился комфортного преимущества со счетом 3:0.

Во втором матче Пэлас вышел вперед на 17-й минуте благодаря голу Исмаила Сарра. Но в середине первого тайма фиалки сравняли счет после того, как Альберт Гудмундссон реализовал пенальти.

Во втором тайме Шер Ндур вывел Фиорентину вперед. В итоге игра завершилась со счетом 2:1, но по сумме двух матчей в следующий раунд вышел Кристал Пэлас.

Другую пару полуфиналистов составили французский Страсбур и испанский Райо Вальекано.

Первые матчи 1/2 финала Лиги конференций состоятся 30 апреля, а ответные матчи – 7 мая, когда и определятся окончательно два финалиста турнира.

Финал Лиги конференций состоится 27 мая 2026 года в Лейпциге (Германия) на Ред Булл Арене.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.