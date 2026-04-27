Бывший тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о самом результативном матче в истории украинской Премьер-лиги между Динамо и Кривбассом, который завершился со счетом 6:5 в пользу бело-синих.

Свое мнение он высказал в интервью изданию Sport.ua.

Сабо о матче Кривбасс – Динамо

По словам Сабо, он был шокирован таким количеством голов и высказал свое мнение по этому поводу.

– У меня в жизни такого никогда не было. Вы же знаете, что я динамовка, но меня очень поразил «Кривбасс». Как можно после первого тайма вести в счете – 4:1 и проиграть – 5:6? Хозяевам во второй 45-минутке нужно было играть просто. А что они сделали? Пропустили пять мячей. У меня сложилось впечатление, что криворожцы сдавали игру, – сказал он.

Сабо добавил, что, по его мнению, такого не может быть, чтобы одна команда позволяла сопернику так легко забивать.

– Для меня это не футбол, так нельзя играть, без обороны, – подчеркнул специалист.

После 25 туров киевский клуб набрал 47 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги.

В следующем туре подопечные Игоря Костюка примут на своем поле донецкий Шахтер. Матч запланирован на 3 мая на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве. Начало игры – в 18:00.

