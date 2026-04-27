Колишній тренер київського Динамо та збірної України Йожеф Сабо висловився про найрезультативніший матч в історії української Прем’єр-ліги між Динамо та Кривбасом, який завершився з рахунком 6:5 на користь біло-синіх.

Свою думку він сказав у коментарі виданню Sport.ua.

Зараз дивляться

– У мене в житті ніколи такого не було. Ви ж знаєте, що я динамівець, але мене дуже вразив Кривбас. Як можна після першого тайму вести у рахунку – 4:1 та програти – 5:6? Господарям у другій 45-хвилинці треба було грати просто. А що вони зробили? Пропустили п’ять м’ячів. У мене склалося враження, що криворіжці здавали гру, – сказав він.

– Для мене це не футбол, так не можна грати, без оборони, – наголосив фахівець.

Після 25 турів київський клуб набрав 47 балів та посідає четверту сходинку в турнірній таблиці української Прем’єр-ліги.

У наступному турі підопічні Ігоря Костюка вдома приймуть донецький Шахтар. Матч запланований на 3 травня на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві. Початок гри – о 18:00.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.