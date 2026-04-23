Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал донецкий Шахтер по итогам матча 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского АЗ (3:0).

Шахтер получил штраф в размере €20 тыс. за “распространение сообщения, не соответствующего спортивному мероприятию”. О чем именно идет речь – в решении не указано.

Также горняки получили штраф в размере €10 тыс. за нарушение правил медицинского регламента соревнований. Речь идет о нарушении процедуры на случай получения серьезных травм футболистами и хартии о сотрясении мозга.

УЕФА обязал Шахтер организовать учебную сессию по сотрясениям мозга для тренеров, игроков и персонала в соответствии с хартией.

Также денежное взыскание получил главный тренер горняков Арда Туран. Турецкого специалиста наказали штрафом в размере €20 тыс. за нарушение общих принципов поведения, нарушение процедуры в случае серьезной травмы игрока и нарушение хартии о сотрясениях мозга.

Напомним, в первом матче против АЗ, который завершился разгромной победой горняков со счетом 3:0, хавбек Шахтера Изаки Силва в результате столкновения с игроком соперника потерял сознание.

После этого футболиста привели в чувство, и он вернулся на поле. Бразильца заменили в середине первого тайма.

