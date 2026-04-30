Донецький Шахтар поступився англійському Крістал Пелас у першому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Матч Шахтар – Крістал Пелас відбувся у Кракові на стадіоні імені Генрика Реймана та завершився поразкою гірників з рахунком 1:3.

Шахтар – Крістал Пелас: як минув матч

Гості відкрили рахунок у матчі вже на 21-й секунді після того, як форвард орлів Ісмаїл Сарр пробив точно в дальній нижній кут воріт. Цей гол став найшвидшим в історії Ліги конференцій.

У середині першого тайму Шахтар міг зрівнювати, але м’яч після удару Вінісіуса Тобіаса пішов на кутовий.

Зрівняти підопічним Арди Турана вдалося вже у другому таймі. Після подачі з кутового Кауан Еліас головою скинув м’яча на Олега Очеретька, який відправив його у сітку воріт Діна Гендерсона.

На 53-й хвилині зустрічі Дмитро Різник здійснив два підряд сейви. Спершу він парирував м’яч після удару Сарра, після чого швидко побіг до куту воріт і нейтралізував спробу удару від Жана-Філіпа Матета.

Проте згодом англійському клубу вдалося забити вдруге – після подачі з кутового відзначився Даїчі Камада. Фінальну крапку у матчі поставив Йорген Странд Ларсен.

Голи: Очеретько, 48 – Сарр, 1, Камада, 58, Ларсен, 84

Матч-відповідь команд відбудеться у четвер, 7 травня, на стадіоні Селхерст Парк у Лондоні.

В іншому матчі 1/2 фіналу Ліги конференцій іспанський Райо Вальєкано мінімально обіграв французький Страсбур з рахунком 1:0.

