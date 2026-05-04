Сэр Алекс Фергюсон покинул стадион Олд Траффорд накануне воскресного матча Манчестер Юнайтед против Ливерпуля в английской Премьер-лиге из-за ухудшения самочувствия.

Об этом сообщил ESPN со ссылкой на источники.

Фергюсона доставили в больницу

Отмечается, что Алекса Фергюсона доставили в больницу для профилактического обследования.

Сейчас смотрят

84-летний экс-тренер Манчестер Юнайтед прибыл на стадион перед матчем, но еще до начала игры был доставлен в больницу.

Фергюсон, который ушел из тренерства в 2013 году, регулярно смотрит матчи «красных дьяволов» из ложи для почетных гостей.

Главного тренера Манчестер Юнайтед Майкла Каррика после матча спросили о состоянии здоровья Фергюсона, но он не смог предоставить никакой новой информации о состоянии своего бывшего тренера.

– У меня нет никаких новостей. Я слышал об этом перед матчем, так что мне было известно. Все, что я могу сказать, это то, что я был взволнован. Мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что этот результат придаст ему сил, — сказал Каррик на пресс-конференции.

В воскресенье Манчестер Юнайтед одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:2.

Напомним, Алекс Фергюсон возглавил МЮ после того, как покинул Абердин в 1986 году. Под его руководством Манчестер Юнайтед завоевал 13 титулов АПЛ и два победы в Лиге чемпионов. Всего он завоевал 38 трофеев за 1 500 матчей во главе Юнайтед.

В мае 2018 года Фергюсон перенес кровоизлияние в мозг. После операции, вернувшись на Олд Траффорд в сентябре того же года, стадион взорвался стоящими овациями в его честь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.