Алекса Фергюсона госпитализировали перед матчем МЮ – Ливерпуль: детали
- Алекс Фергюсон покинул Олд Траффорд перед матчем из-за ухудшения самочувствия.
- Его доставили в больницу для профилактического обследования.
- Матч завершился победой Манчестер Юнайтед со счетом 3:2 над Ливерпулем.
Сэр Алекс Фергюсон покинул стадион Олд Траффорд накануне воскресного матча Манчестер Юнайтед против Ливерпуля в английской Премьер-лиге из-за ухудшения самочувствия.
Об этом сообщил ESPN со ссылкой на источники.
Фергюсона доставили в больницу
Отмечается, что Алекса Фергюсона доставили в больницу для профилактического обследования.
84-летний экс-тренер Манчестер Юнайтед прибыл на стадион перед матчем, но еще до начала игры был доставлен в больницу.
Фергюсон, который ушел из тренерства в 2013 году, регулярно смотрит матчи «красных дьяволов» из ложи для почетных гостей.
Главного тренера Манчестер Юнайтед Майкла Каррика после матча спросили о состоянии здоровья Фергюсона, но он не смог предоставить никакой новой информации о состоянии своего бывшего тренера.
– У меня нет никаких новостей. Я слышал об этом перед матчем, так что мне было известно. Все, что я могу сказать, это то, что я был взволнован. Мы желаем ему всего наилучшего и надеемся, что этот результат придаст ему сил, — сказал Каррик на пресс-конференции.
В воскресенье Манчестер Юнайтед одержал победу над Ливерпулем со счетом 3:2.
Напомним, Алекс Фергюсон возглавил МЮ после того, как покинул Абердин в 1986 году. Под его руководством Манчестер Юнайтед завоевал 13 титулов АПЛ и два победы в Лиге чемпионов. Всего он завоевал 38 трофеев за 1 500 матчей во главе Юнайтед.
В мае 2018 года Фергюсон перенес кровоизлияние в мозг. После операции, вернувшись на Олд Траффорд в сентябре того же года, стадион взорвался стоящими овациями в его честь.